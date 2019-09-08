حقيقة اقتراب حارس الأهلي المصري من دوري محمد بن سلمان

المواطن - محمد سمعه

ذكرت تقارير إخبارية في الفترة الأخيرة، وجود عروض من بعض الأندية في بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك من أجل التعاقد مع الحارس المصري محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي المصري.

وتحدث سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي مؤكدًا عدم وجود أي عروض من الأندية السعودية لضم محمد الشناوي، مضيفًا أن الحارس يُركز حاليًا في التدريبات استعدادًا لمواجهة فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية يوم السبت المقبل في ذهاب دور الـ32 في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتألق محمد الشناوي مع المنتخب المصري في بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، على الرغم من توديع المنتخب المصري للبطولة الإفريقية من دور ثمن النهائي، وذلك بعد الخسارة على يد منتخب جنوب إفريقيا بهدف دون رد.

وسبق للحارس محمد الشناوي، أن لعب في صفوف أندية بتروجيت وطلائع الجيش في الدوري المصري قبل الانضمام للنادي الأهلي.