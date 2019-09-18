حليمة بولند تثير الجدل بسبب رقصة وبرقع!

المواطن - منة الله أشرف - القاهرة

تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد، تظهر فيه الإعلامية الكويتية، حليمة بولند، وهي تضع على وجهها البرقع، وترتدي جلابية.

سبب الجدل:

جاءت الجلابية حمراء اللون وضيقة، مكشوفة الكتفين، وظهرت “بولند” وهي ترقص على أنغام إحدى الأغنيات، وتتمايل أمام الكاميرات بطريقة وصفها البعض أنها مستفزة .

ردود الفعل:

وصاحب ظهور مقطع الفيديو، عدد من التعليقات والانتقادات، كرد فعل، حيث هاجم البعض جرأة الإعلامية على الظهور والرقص بهذه الملابس، وقالت إحدى المتفاعلات باسم “لولا”: “طاح سوقها عند الشباب قالت استهدف الشيبان”، فيما دعاها البعض إلى الكف عن هذه الأفعال غير المقبولة، ناصحين إياها بالاحتشام. ولم يوضح المقطع، مكان تصوير الفيديو أو وقته.

وتُعرف الإعلامية البالغة 38 عامًا بجرأتها في تناول القضايا على شاشة التلفزيون ومنصات التواصل الاجتماعي، وتحظى بشهرة واسعة في العالم الخليجي، ما يجعلها عرضة للانتقاد والتصيد بشكل دائم، ولها العديد من المواقف التي أثارت ردود أفعال متباينة سواء بنشر الفيديوهات أو الصور الخاصة بها، ومنها إحدى جلسات التصوير التي تمت في فرنسا، حيث أطلت بفستان قصير تنتهي تنورته عند منتصف الفخذين، بالإضافة لفساتين أبرزت جمال قوامها، وكانت وصفت جلسة التصوير بـ”النارية”.