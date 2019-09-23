خالد البلطان: اليوم الوطني مناسبة غالية لأبناء هذه البلاد المباركة

المواطن - الرياض

رفع رئيس مجلس إدارة نادي الشباب الأستاذ خالد البلطان، أجمل التهاني وأطيب التبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله-، وللشعب السعودي الكريم، وذلك بمناسبة ذكرى اليوم الوطني الـ (89)، داعيًا الله سبحانه وتعالى، أن يحفظ لبلادنا قادتها وأن يسدد على دروب الخير خطاهم ويديم على مملكتنا الحبيبة نعمة الأمن والأمان والرخاء والاستقرار أنه سميع مجيب.

وأكد الأستاذ خالد البلطان أن هذا اليوم تتجسد فيه صورٌ من الماضي المجيد للمملكة، وذكرى مهمة تتحدث عن ملاحم العزة والكرامة والمجد التي صنعها الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن، رحمه الله، وأكمل مسيرته من بعده أبناؤه وأحفاده البررة بالعديد من المنجزات التنموية في شتى المجالات، حتى أصبح الوطن شامخًا معطاءً مزدهرًا.

وقال رئيس مجلس إدارة نادي الشباب: “إن اليوم الوطني الذي يحلّ في ذكراه المجيدة التاسعة والثمانين، يُعد مناسبة غالية على أبناء هذه البلاد المباركة التي شرفها الله بالحرمين الشريفين، كما أن الملحمة التاريخية التي صنعها المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن، طيب الله ثراه، وما حققه من إنجازات عظيمة في عهده الميمون، الذي انتظمته مسيرة النهضة والنماء، ثم سار على دربه أبناؤه الملوك برؤية ثاقبة ورأي حكيم قادوا بذلك المملكة إلى مصاف الدول المتقدمة والحضارية”.

مبينًا أن الإنجازات التي تحققت في المملكة منذ التأسيس وحتى الآن تعد إنجازات كبيرة وضعت اسم المملكة في أعلى قائمة الدول الأكثر تطورًا وتقدمًا.

وأضاف:” إننا في هذا اليوم العظيم لا بد أن نستذكر الالتفاتة الكريمة من القيادة الرشيدة للشباب وحرصها على الاهتمام بهم ودعمهم بسخاء من أجل رفعة الوطن في المحافل الرياضية، وقد تجسد هذا الدعم في تحقيق الرياضيين من أبناء الوطن إنجازات كبيرة في مشاركاتهم الخارجية، والتي أثمرت بأن حظيت رياضة المملكة باهتمام ومتابعة كل الرياضيين في العالم نظرًا لتطورها الكبير وتحقيقها إنجازات مهمة كانت لافتة للأنظار.