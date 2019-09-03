خريجات صعوبات التعلم هل يخضعن لـ اختبار القدرة المعرفية ؟

المواطن - سعد البحيري

أعاد مركز قياس التأكيد على الهدف من اختبار القدرة المعرفية والفئات التي يجب أن تخضع له.

وقال قياس ردًا على سؤال من خريجة تخصص صعوبات التعلم حول مدى شمول الخريجات في هذا الاختبار: اختبار القدرة المعرفية مخصص للجامعيين (بكالوريوس أو ماجستير) المتقدمين للوظائف الإدارية على نظام الخدمة المدنية للمراتب السادسة والسابعة والثامنة.

يُذكر أن القدرة المعرفية العامة هي جملة من الإمكانات والقدرات المعرفية التي يمتلكها الفرد لإدراك وفهم العلاقات بين الأشياء والأحداث، وكذلك إصدار الأحكام وتقييم المواقف الحياتية.

محتوى اختبار القدرة المعرفية

اختيرت وحددت مكونات الاختبار استنادًا إلى نظرية علمية حديثة، هي نظرية “كارول هورن كاتل” لتصنيف القدرات العقلية. يتكون محتوى الاختبار من أربع قدرات رئيسة، هي:

القدرة اللفظية: القدرة على فهم معاني الكلمات واستخدامها بفاعلية وفهم العلاقات بينها والمعاني المتضمنة في جملة أو فقرة أو نص مكتوب.

القدرة الكمية: القدرة على معالجة المعلومات الكمية.

القدرة الاستدلالية: القدرة على التفكير المنطقي من خلال تطبيق قواعد الاستدلال الاستنباطي والاستقرائي على البيانات أو المعلومات الرمزية المجردة أو المعنوية للتوصل إلى استنتاجات بشأنها.

القدرة المكانية: القدرة على التكيف البصري باستخدام الصور والأشكال الهندسية والقدرة على تصور الرسومات والأشكال ثنائية الأبعاد على كونها أجسامًا ثلاثية الأبعاد.

مفاضلات الوظائف الإدارية

يُذكر أن وزارة الخدمة المدنية اعتمدت اختبار القدرة المعرفية كمتطلب للدخول في مفاضلات الوظائف الإدارية للجامعيين من كلا الجنسين للمراتب السادسة، والسابعة، والثامنة، حيث أعلنت أنه سيتم البدء بتطبيق اختبار القدرة المعرفية على كلا الجنسين ابتداءً من ١٤٤١/٢/٢هـ الموافق ٢٠١٩/١٠/٢م.

وتطبق وزارة الخدمة المدنية حاليًا عددًا من الاختبارات المعرفية للمفاضلات الوظيفية، وسيتم إضافة اختبار القدرة المعرفية لهذه الاختبارات حرصًا على العدالة والمساوة بين جميع المتقدمين من خريجي المؤسسات التعليمية المختلفة الحكومية والأهلية.