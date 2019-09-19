دام عزك يا وطن.. ماذا قال الرياضيون احتفالًا باليوم الوطني الـ89؟

المواطن - محمد سمعه

حرص العديد من النقاد والمعلقين والإعلاميين الرياضيين بجانب بعض من لاعبي كرة القدم على تهنئة الشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني الـ89.

البداية كانت مع الناقد الرياضي محمد البكيري الذي قال: “حبك يا بلادي هو الطموح الذي يشتغل لأجله شبابك.. وهو كلمة الحق التي يدافع عنها جنودك.. وهو أبسط اللقطات التي تعبر عن حب كل إنسان على أرضك”.

أما المعلقة الرياضية هيلة الفراج فقالت: كل عام ووطنا في أمن وأمان.

وقال الصحافي الرياضي سلطان الحارثي: الله يحفظك يا دارنا ويحميك من شر الأعداء.

ووجه الإعلامي وليد الفراج التهنئة للشارع الرياضي السعودي بمناسبة اليوم الوطني فقال: ستبقى وطنًا شامخًا وعزيزًا وقويًا مُهابًا، وإن كره الحاقدون.

وحرص كذلك نجوم فريقي ضمك والشباب على الاحتفال باليوم الوطني خلال مباراة الفريقين بالأمس في الجولة الرابعة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين قبل انطلاق المباراة.

أقرت رابطة الدوري السعودي للمحترفين تسمية الجولة المقبلة في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى بـ”همة حتى القمة”.

وأنهت الرابطة استعداداتها للاحتفال بشعار “همة حتى القمة”، والذي سيُطلق على الجولة الرابعة من دوري المحترفين، والجولة السادسة من دوري أندية الدرجة الأولى، والذي يأتي تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89.