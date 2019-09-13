دوري محمد بن سلمان .. التعادل السلبي يحسم قمة النصر والشباب

المواطن - محمد سمعه

حسم التعادل السلبي قمة الجولة الثالثة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بين فريقي النصر والشباب، في المباراة التي أُقيمت اليوم الجمعة على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

انتهى الشوط الأول من مباراة النصر والشباب بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث بدأ الشوط بأداء متوسط من قبل الفريقين، حيث حاول كل منهما مباغتة حارس مرمى الفريق الآخر، وذلك من أجل إحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى.

وتألق الأسترالي برادلي جونز حارس النصر ومنع الشباب من إحراز الهدف الأول في إحدى الكرات الخطيرة لليث في الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني تألق الدفاع الشبابي والحارس التونسي فاروق بن مصطفى، حتى استمرت النتيجة على التعادل السلبي.

وجاء تشكيل النصر لمباراة الشباب كالتالي:

في حراسة المرمى: جونز.

في خط الدفاع: سلطان الغنام، مايكون بيريرا، مادو، عوض خميس.

في خط الوسط: بيتروس، الخيبري، أمرابط، جوليانو، الجميعة.

في خط الهجوم: حمد الله.

أما تشكيل نادي الشباب فجاء مكونًا من:

في حراسة المرمى: فاروق بن مصطفى.

حسن معاذ، محمد سالم، أحمد شراحيلي، عبدالله الشامخ، ألفريد ندياي، عبدالمجيد الصليهم، ناصر العمران، ويرجتون صوماليا، دانيلو أسبريا، كريستيان جوانكا.