دوري محمد بن سلمان .. الوحدة يزور شباك الأهلي مرتين في الشوط الأول

دوري محمد بن سلمان .. الوحدة يزور شباك الأهلي مرتين في الشوط الأول

2019/09/14
الساعة 9:40 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

انتهى الشوط الأول من مباراة الأهلي والوحدة في الجولة الثالثة من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتقدم الوحدة بثنائية دون رد.

تقدم الوحدة بالهدف الأول عبر اللاعب يوسف نياكات في الدقيقة الثامنة، ثم سجل الهدف الثاني له في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من عمر الشوط الأول.

ويذكر أن مباراة الأهلي والوحدة تُقام على ملعب الجوهرة المشعة في جدة، حيث يسعى الوحدة إلى الفوز الأول له في الدوري بالموسم الجديد، بعد أن خسر في أول جولتين أمام فريقي الاتفاق وأبها.


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