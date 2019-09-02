دوري محمد بن سلمان للمحترفين العاشر عالميًا في القيمة التسويقية

المواطن - محمد سمعه

احتل دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، المركز العاشر عالميًا بقائمة أعلى الدوريات من حيث القيمة التسويقية حيث يتصدر القائمة حاليًا الدوري الإنجليزي بقيمة تسويقية مقدارها 3 مليارات وعشرون مليون يورو.

وأتى دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في المركز الثاني في القارة الآسيوية من حيث الدوريات الأعلى في القيمة التسويقية خلف الدوري الصيني.

ويذكر أن القيمة التسويقية الكلية والحالية للدوري السعودي بـ 353.38 مليون يورو.

كشف تطبيق دوري بلس القيمة التسويقية لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

جاء نادي النصر في المركز الأول، حيث تبلغ القيمة التسويقية لنجومه 57 مليون يورو، وجاء النادي الأهلي في المركز الثاني برصيد 55 مليون يورو.

أما نادي الهلال فحلّ في المركز الثالث برصيد 45 مليون يورو، بينما جاء العميد نادي الاتحاد في المركز الرابع برصيد 31 مليون يورو.

واحتل نادي الاتفاق المركز الخامس برصيد 25 مليون يورو، أما نادي الشباب فجاء سادسًا برصيد 25 مليون يورو، وتواجد نادي الوحدة في المركز السابع برصيد 18 مليون يورو.

وتبلغ القيمة التسويقية لنادي التعاون حوالي 14 مليون يورو، حيث يحتل بها المركز الثامن، أما الفيصلي فحلّ في المركز التاسع برصيد 13 مليون يورو.

وجاء نادي الفيحاء في المركز العاشر برصيد 11 مليون يورو، بينما يحتل الفتح المركز الحادي عشر برصيد 11 مليون يورو.

ويُذكر أن أندية الرائد والعدالة وأبها والحزم وضمك تُقدر قيمتها التسويقية بـ 10 ملايين يورو، 8 ملايين يورو، 7 ملايين يورو، 7 ملايين يورو على الترتيب.