دوري محمد بن سلمان للمحترفين ..اللاعب المحلي يُعاني

المواطن - محمد سمعه

لم يتمكن اللاعب المحلي من التألق بصورة لافتة للأنظار بعد مرور جولتين من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأظهرت إحصائيات الجولة الثانية من بطولة الدوري إحراز اللاعبين المحليين لسبعة أهداف، بينما سجل اللاعبون الأجانب 12 هدفًا، كدليل على عدم فعالية المهاجم السعودي على مرمى المنافس.

في السياق ذاته عقّب الناقد الرياضي عبدالكريم الحمد: “متى نجد تطورًا وتألقًا من اللاعب السعودي، في فترة مارفيك لم نجد الكثير من اللاعبين المحليين بشكل قوي من أجل المنتخب السعودي، متى ننتظر عودة اللاعب المحلي وتألقه”.

وبرأي مُخالف علّق الناقد الرياضي علي كميخ قائلًا: “لماذا يُعاني اللاعب السعودي، يعاني لأننا نقسو عليه، صحيح أن وجود الأجانب يعطي قوة للدوري السعودي ولكن ليس بهذا العدد، وجود 7 لاعبين أجانب لن يُطور أداء اللاعب المحلي”.

وأضاف علي كميخ: “هناك لاعبون سعوديون على أعلى مستوى وآخرهم جيل منتخب تحت 19 عامًا والمُتوج بلقب كأس أمم آسيا للشباب تحت قيادة خالد العطوي في نوفمبر الماضي”.

يتصدر الفرنسي بافتيمبي غوميز والسوري عمر السومة مهاجما الهلال صدارة هدافي الدوري بعد مرور جولتين برصيد ثلاثة أهداف

منذ موسم 2013-2014 لم يتمكن أي مهاجم سعودي من خطف لقب هداف الدوري، حيث كان الأخير هو ناصر الشمراني عندما كان لاعبًا لنادي الهلال وتُوج بلقب هداف الدوري بعد إحرازه 21 هدفًا.

وفي آخر خمسة مواسم تُوج المهاجمون الأجانب بلقب هداف الدوري السعودي حيث نال السوري عمر السومة لقب هداف الدوري في موسم 2014-2015 برصيد 22 هدفًا.

وبعد نهاية موسم 2015-2016 تُوج السومة بلقب الهداف بعد تسجيله لـ27 هدفًا، أما في موسم 2016-2017 ففاز به عمر السومة أيضًا برصيد 24 هدفًا.

وبموسم 2017-2018، فاز التشيلي روني فيرنانديز لاعب الفيحاء بلقب الهداف برصيد 13 هدفًا، بينما نال المغربي عبدالرزاق حمدالله لقب هداف الدوري في موسم 2018-2019 برصيد 35 هدفًا.