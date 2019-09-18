ديوم: أتمنى تقديم موسم رائع مع #الرائد

المواطن - مروة نبيل

أعرب الكاميروني الدولي أرنود ديوم عن سعادته بالتواجد في السعودية، متمنيًا أن يقود الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرائد لاحتلال مركز متقدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأبدى ديوم إعجابه بمستوى المسابقة المحلية، وقال: “لم أكن أعلم شيئًا عن الدوري السعودي قبل قدومي، وبعد مشاركتي في مباراتين تفاجأت بالمستوى الفني في البطولة، وكذلك وجود لاعبين مميزين”.

وتابع الكاميروني الدولي تصريحاته لبرنامج “في المرمى”، قائلًا: “أتمنى أن أقدم موسمًا رائعًا مع الرائد والحصول على مركز متقدم في ترتيب الدوري، وأنا سعيد بتواجدي في السعودية”.

وأكد ديوم أنه تواصل مع ثنائي الفيصلي، إيغور روسي ورولي بوني فاسيا، مضيفًا: “أخبراني بأن البلد رائع، خاصة إيغور الذي أحضر عائلته معه، وأعتقد أن السعودية مكان مناسب يليق بالعائلات”.

وعن تجربته مع منتخب الكاميرون الأول لكرة القدم، قال ديوم: “فخور بارتداء قميص منتخب بلادي، وتوجت مع الفريق بكأس أمم إفريقيا 2017 وهو الإنجاز الأفضل في مسيرتي”.

وكان نادي الرائد قد تعاقد مع أرنود ديوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة انتقال حر، قادمًا من هارتس الاسكتلندي.