رئيس رابطة الليغا يتمنى عودة رونالدو ومورينيو

المواطن - مروة نبيل

أعرب رئيس رابطة الدوري الإسباني، خافيير تيباس، عن رغبته في عودة نجم يوفنتوس الإيطالي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، والمدير الفني جوزيه مورينيو، إلى الليغا مرة أخرى.

وقال رئيس رابطة الليغا خلال تصريحاته لقناة “كانال 11”: “رونالدو ومورينيو سيجعلان الدوري الإسباني أكثر جاذبية مرة أخرى”.

وتابع: “آمل أن يعود كريستيانو رونالدو، لم أكن أعتقد مطلقًا أن رحيله كان سيكون مؤثرًا بهذا الشكل، عليّ أن أكون أمينًا.. البطولة في وجود رونالدو أفضل منها في غيابه”.

وأضاف تيباس خلال تصريحاته قائلًا: “كما نود أن نرى مورينيو على مقاعد البدلاء لفريق في الليغا.. إنه مدرب رائع، واسم كبير للترويج لدورينا”.

يُذكر أن الثنائي تواجدا في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد من قبل، إلا أن المدرب البرتغالي مورينيو رحل إلى الدوري الإنجليزي، وانتقل رونالدو إلى يوفنتوس في صيف 2018.