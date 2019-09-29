رئيس نادي #العدالة : هدفنا تقديم كرة جميلة

المواطن - مروة نبيل

أشاد رئيس نادي العدالة، عبدالعزيز المضحي، بأداء لاعبي الفريق الأول لكرة القدم خلال منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم.

وقال المضحي: “دوري الدرجة الأولى له مذاقه الخاص، ولكن دوري المحترفين يعجز الإنسان عن وصفه.. هدفنا الأسمى هو تقديم كرة جميلة، ومحصلتنا حتى الآن تعتبر جيدة”.

وتابع تصريحاته قائلًا: “أسعار لاعبينا معقولة جدًّا، و11 مليون ريال هي إجمالي تكلفة تحضيراتنا للموسم الحالي.. ومليونين وخمسمائة ألف ريال هي مجموع الرواتب الشهرية لنادي العدالة”.

واختتم رئيس نادي العدالة تصريحاته لإذاعة “يو إف إم”، قائلًا: “جمهور العدالة ازداد بشكل ملحوظ بعد صعود الفريق لدوري المحترفين، ونحن عائلة واحدة مع الجمهور”.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي العدالة المركز السادس في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 7 نقاط.