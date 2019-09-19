رئيس وزراء كندا بعد فضيحة استخدام مساحيق التجميل: آسف جداً

المواطن - متابعة

اعتذر رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو لاستخدامه مستحضرات تجميل ليصبح وجهه أسود اللون في عام 2001 بعد ظهور صورة محرجة له بهذا المظهر قبل أقل من خمسة أسابيع على انتخابات يخوض فيها معركة شرسة.

وقال ترودو (47 عاماً) للصحفيين على متن طائرته المخصصة للحملة الانتخابية في هاليفاكس بإقليم نوفاسكوشيا يوم الأربعاء، بعدما نشرت مجلة تايم الصورة ”كان ينبغي أن أكون أفضل وعياً حينها، لكني لم أكن كذلك وفعلتها وأنا آسف جداً“ بحسب رويترز.

وتشكل الصورة التي ظهر فيها ترودو عندما كان عمره 29 عاماً ببشرة سوداء تحدياً كبيراً لرئيس الوزراء الذي تحدث مراراً عن ضرورة مكافحة التمييز العنصري والذي تضم حكومته ثلاثة وزراء بارزين من أصول هندية.