رابطة دوري محمد بن سلمان للمحترفين تُناقش تطوير الحراس مع كان

المواطن - محمد سمعه

التقى مسلي آل معمر رئيس رابطة الدوري السعودي للمحترفين مع أسطورة الحراسة الألمانية أوليفر كان وذلك من أجل العمل على تطوير مستوى حراس مرمى الكرة السعودية في بطولتي دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين ودوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وشرح أوليفر كان خلال لقائه مع مسلي آل معمر الخطط الموضوعة لتطوير حراس المرمى بالإضافة إلى الكشف عن الخطوات المقبلة وذلك من أجل تحقيق الاستفادة القصوى من برنامج تطوير الحراس في أكاديمية أوليفر كان.

جدير بالذكر أن هيئة الرياضة كانت وقعت قبل عامين اتفاقية مع أكاديمية أوليفر كان لتطوير مستوى حراس الكرة السعودية بأفضل الأساليب الحديثة لينعكس هذا الأمر بالإيجاب على مستوى الأندية في البطولات المحلية والآسيوية وعلى أداء المنتخب السعودي في المحافل الدولية.

وكان حراس المنتخب السعودي الأول ذهبوا إلى ألمانيا لحضور فترة إعداد في أكاديمية أوليفر كان قبل انطلاق منافسات مونديال روسيا صيف 2018.