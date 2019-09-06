رانييري مرشح لقيادة منتخب إفريقي

المواطن - مروة نبيل

أكدت تقارير صحافية، أن المدرب الإيطالي كلاوديو رانييري اقترب من خوض تجربة جديدة بالتدريب في إفريقيا، بعد مسيرة حافلة في أوروبا.

وأشار موقع “كالتشيو ميركاتو” الإيطالي، إلى أن رانييري ضمن قائمة المرشحين المحتملين لقيادة منتخب غينيا الأول لكرة القدم، بعد إقالة مدربه السابق بول بوت، عقب الخروج من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019.

وتضم قائمة المرشحين المحتملين لقيادة منتخب غينيا الأول لكرة القدم، بجانب رانييري، دانييل برايد، دينيس لافاني وباولو دوارتي.

وكانت آخر تجارب المدرب المخضرم رانييري في الموسم الرياضي الماضي مع فريق روما الإيطالي، حيث قاده لاحتلال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، قبل أن يرحل نهاية الموسم.

ودرب رانييري العديد من الفرق الأوروبية، مثل يوفنتوس، تشيلسي، موناكو وروما، إلا أن التجربة الأهم في مسيرته كانت مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي، بعدما قاده لتحقيق مفاجأة كبرى بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.