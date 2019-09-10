رجل أمن يقتل طفليه رمياً بالرصاص ويصيب زوجته ثم ينتحر في هولندا

رجل أمن يقتل طفليه رمياً بالرصاص ويصيب زوجته ثم ينتحر في هولندا

2019/09/10
الساعة 9:56 صباحًا
- ‎فيحصاد اليوم, غرائب
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المواطن - متابعة

في واقعة أثارت الكثير من الجدل، أقدم رجل أمن هولندي على الانتحار بعدما قتل طفليه رمياً بالرصاص من مسدسه الحكومي.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الهولندية إن ضابطاً قتل طفليه الصغيرين بالرصاص داخل منزل بمدينة دوردريخت مساء الاثنين قبل أن ينتحر.

وأضافت المتحدثة ميريام سلوت أن الشرطي 34 عاماً أطلق الرصاص أيضاً على زوجته البالغة من العمر 28 عاماً فأصابها بجروح خطيرة، وقالت إن الطفلين أحدهما في الثامنة والآخر عمره 12 عاماً.

ووصلت فرق الاستجابة الطارئة إلى المنزل الواقع في دوردريخت قرب ميناء روتردام كما توجد أيضاً فرق الطب الشرعي.


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