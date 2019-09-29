رسالة تحذير شديدة اللهجة من كونتي لـ برشلونة

المواطن - محمد سمعه

يقدم نادي إنتر ميلان الإيطالي أداءً أكثر من رائع في الفترة الأخيرة، تحت قيادة المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حيث نجح الإنتر في الفوز على سامبدوريا بثلاثية مقابل هدف ضمن لقاءات الجولة السادسة من بطولة الدوري الإيطالي.

ونجح الإنتر في استعادة صدارة الدوري الإيطالي من يوفنتوس، حيث يحتل إنتر ميلان الصدارة برصيد 18 نقطة بفارق نقطتين عن نادي يوفنتوس صاحب المركز الثاني.

ويعد تألق إنتر ميلان في الفترة الحالية بمثابة رسالة تحذير من أنطونيو كونتي إلى برشلونة الإسباني الذي يعيش أسوأ فتراته منذ انطلاق الموسم على الرغم من فوزه بالأمس على خيتافي بثنائية نظيفة في الدوري الإسباني.

يذكر أن نادي إنتر ميلان أفضل فنيًا في الفترة الحالية من نادي برشلونة، لكن مباراة الفريقين في دوري أبطال أوروبا ستُقام على ملعب الكامب نو معقل برشلونة مما يُعزز من فرص البارشا للظفر بالنقاط الثلاث.

وبعد نهاية مباراة خيتافي ضد برشلونة، سيواجه نادي برشلونة فريق إنتر ميلان الإيطالي، يوم الأربعاء المقبل في الجولة الثانية بمرحلة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وكان أنطونيو كونتي تولى تدريب إنتر ميلان قبل انطلاق موسم 2019-2020 خلفًا للمدرب الإيطالي لوتشيانو سباليتي.

وسبق لكونتي تدريب المنتخب الإيطالي ونادي يوفنتوس الإيطالي ونادي تشيلسي الإنجليزي.