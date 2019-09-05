رسالة من نجم #النصر السابق للعالمي

المواطن - محمد سمعه

أكد برونو أوفيني مدافع نادي النصر السابق، أنه سيدعم العالمي في مباراته ضد السد القطري في إياب دور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا.

ووجه أوفيني رسالة لـ نجوم نادي النصر قائلًا: “سأتواجد في الملعب لدعم النصر أمام السد”.

وستُقام مباراة العودة في دور ربع النهائي بين النصر والسد في مدينة الدوحة القطرية يوم 16 سبتمبر الجاري.

وانتهى لقاء الذهاب بين النصر والسد في الرياض بفوز العالمي بثنائية مقابل هدف، في مباراة أُقيمت على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.

جدير بالذكر أن برونو أوفيني كان رحل عن النصر بعد نهاية موسم 2018-2019، وانضم إلى نادي الوكرة القطري.

يبدو أن إدارة النصر الحالية برئاسة صفوان السويكت تدرس استمرار تواجد روي فيتوريا مع الفريق الأول بسبب شخصيته القوية وحب اللاعبين له، بالإضافة إلى وجود رغبة من الإدارة النصراوية بالمنافسة على البطولات في الموسم الحالي وهذا يتحقق بفضل الاستقرار.

ولن يُمانع روي فيتوريا الاستمرار في النصر، خاصة أنه حصل على العضوية الذهبية للنادي بعد دفع 100 ألف ريال مؤخرًا، بجانب أن الجماهير وجميع من في النصر يتعاملون مع المدرب البرتغالي بتقدير كبير.