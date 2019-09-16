رسميًا .. دي خيا يُجدد لـ مانشستر يونايتد حتى 2023

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، اليوم الاثنين عن تجديد تعاقده مع الحارس الإسباني دافيد دي خيا حتى عام 2023.

وقالت صحيفة أس الإسبانية، إن دي خيا وافق على تمديد العقد مع مانشستر يونايتد، حيث كان سينتهي عقده في صيف 2020 لكنه سيبقى مع اليونايتد حتى عام 2023.

وأعرب دي خيا عن سعادته بتجديد عقده مع مانشستر يونايتد قائلًا: من الرائع أن أستمر مع مان يونايتد لمدة ثمانية سنوات، لأن اليونايتد فريق كبير ولم أتخيل على الإطلاق لعب أكثر من 350 مباراة مع الشياطين الحمر.

جدير بالذكر أن يوفنتوس الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي كان سبق لهما الاهتمام بالتعاقد مع دي خيا في حال قرر مغادرة مانشستر يونايتد.

وانضم دي خيا لليونايتد في 2011 قادمًا من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني.