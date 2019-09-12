رقم يُطمئن #الشباب قبل لقاء النصر بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي الشباب لمواجهة جاره نادي النصر في ديربي الرياض غدًا الجمعة ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين موسم 2019-2020.

يُذكر أن الشباب فاز في أربع مباريات من آخر ست مباريات خاضها خارج أرضه في مسابقة الدوري بشكل عام، مما يُطمئن الليث حول قدرته على تحقيق الفوز على النصر، حيث يُعد الأخير المضيف لـ الشباب في لقاء الغد بينهما.

أوضح خالد البلطان، رئيس مجلس إدارة نادي الشباب، أن الليث ليس قلقًا من مواجهة نادي النصر غدًا الجمعة، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث خالد البلطان لوسائل الإعلام قائلًا: الشباب لا يخشى مواجهة النصر بطل الدوري في الموسم الماضي، حتى وإن خسرنا فلدينا هدف نسعى إلى تحقيقه بنهاية الموسم وهو الوصول إلى مستوى ومركز جيد يُرضيني.

وأضاف خالد البلطان: الشباب من الكبار حتى وإن غاب عن المقدمة لبعض الأعوام، أريد أن أسأل الإعلاميين وأقول لهم، إلى متى ينتهي التعصب، يجب أن يكون هناك حيادية، وإرساء مبدأ العدالة بين جميع الأندية.

ويحتل نادي النصر حاليًّا المركز الثاني في جدول ترتيب أندية الدوري، أما نادي الشباب فيتواجد في المركز الخامس.

تُقام مباراة النصر والشباب على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض.