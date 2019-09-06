روميلو لوكاكو: سأحارب العنصرية مع إنتر ميلان

المواطن - محمد سمعه

قال البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر ميلان الإيطالي أنه سيحارب العنصرية مستغلًا تواجده في صفوف النيراتزوري.

ونجح لوكاكو في التألق مع الإنتر في أول جولتين بالدوري الإيطالي في موسم 2019-2020 بعد انضمامه للنيراتزوري قادمًا من نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ونقل موقع Rolling Stone تصريحات لوكاكو والذي قال: بداية قدومي لإنتر ميلان كان قراري لأنه النادي والذي أردت اللعب له في إيطاليا، وقدومي للدوري الإيطالي كان بسبب تواجد أخي جوردان لوكاكو في نادي لاتسيو.

وأضاف لوكاكو: أنا سعيد للغاية بالتواجد في إيطاليا ومن الرائع اكتشاف ثقافات جديدة، وبالطبع من الرائع قيام الإنتر بمبادرة لمحاربة العنصرية، وسأكون جاهزًا لمحاربتها في حال احتاج النادي مني هذا الأمر.

وتابع روميلو لوكاكو: ما يعجبني للغاية هو إخلاص جمهور إنتر ميلان لفريقه، وحبهم لي كان واضحًا بعد قدومي من بلجيكا إلى إيطاليا.