رويز: سأفوز على جوشوا مجددًا في السعودية

المواطن - مروة نبيل

أكد بطل العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، المكسيكي أندي رويز جونيور، أنه يسعى لتكرار فوزه على البريطاني أنتوني جوشوا خلال نزالهما التاريخي في السعودية.

ومن المقرر أن تستضيف الدرعية، في السابع من شهر ديسمبر المقبل، النزال التاريخي لبطولة العالم للوزن الثقيل في الملاكمة، بين حامل اللقب، المكسيكي رويز ومنافسه حامل اللقب السابق، البريطاني جوشوا.

وقال رويز خلال تصريحاته في لندن، اليوم الجمعة: “أعلم أن أنتوني يريد استعادة الألقاب، لكنها لي.. كل هذا العمل المضني والإخلاص طوال حياتي، يعني أنه يوم 7 ديسمبر سأفوز بنفس الطريقة”.

وتابع الملاكم المكسيكي خلال تصريحاته قائلًا: “الدفاع بداخلي، الأمر متعلق بتواجد عقلية الفوز بالبطولات.. إذا كان لدي هذا في حياتي، أعرف إلى أين أتجه”.

واختتم تصريحاته قائلًا: “النزالات التي أحظى بها لا أختارها، أواجه شخصًا أصبح بطلًا بدلًا من مواجهة شخص يريد أن يصبح بطلًا، أندي رويز هو أفضل ملاكم في الوزن الثقيل حاليًّا”.

وكان رويز، صاحب الـ29 عامًا، قد فجر مفاجأة كبرى بإسقاط جوشوا 4 مرات، قبل أن يهزمه بالضربة القاضية خلال الجولة السابعة، عندما تقابلا أول مرة في نيويورك، شهر يونيو الماضي.

وصدم المكسيكي رويز جونيور (29 عامًا) عالم الملاكمة، عندما أسقط جوشوا أربع مرات قبل أن يهزمه بالضربة القاضية في الجولة السابعة، حينما التقيا أول مرة في نيويورك، في حزيران/ يونيو الماضي.