ريال مدريد يسقط في فخ التعادل ضد فياريال

المواطن - مروة نبيل

انتهت مباراة فياريال ضد ريال مدريد، التي أُقيمت على ملعب “لا سيراميكا”، ضمن منافسات الجولة الثالثة من بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

فياريال ضد ريال مدريد:

وبدأت مباراة فياريال ضد ريال مدريد بشكل سريع، ونجح أصحاب الأرض في فض اشتباك التعادل السلبي في الدقيقة 12، بعد خطأ كارثي من سيرجيو راموس، ليسجل جيرارد مورينو الهدف الأول.

وكاد الويلزي غاريث بيل أن يسجل التعادل في مباراة فياريال ضد ريال مدريد عند الدقيقة 21 من ركلة حرة مباشرة، إلا أن تسديدته مرت أعلى المرمى، وراوغ نجم المرينغي لوكا يوفيتش أكثر من لاعب، ولكن تسديدته مرت بجوار القائم.

وواصل لاعبو المرينغي الضغط بحثًا عن التعادل، وأرسل لوكاس فاسكيز عرضية، لعبها كاسيميرو إلا أنها مرت بجوار القائم في الدقيقة 31، وكاد جيرارد مورينو أن يُعزز تقدم فريقه في الدقيقة 41، ولكن كورتوا أمسك الكرة.

واصطدمت تسديدة كريم بنزيمة بالقائم الأيمن في الدقيقة 44، قبل أن ينجح بيل في تسجيل التعادل مستغلًّا عرضية من داني كارفاخال، لينتهي الشوط الأول من مباراة فياريال ضد ريال مدريد بنتيجة 1/1.

تعادل قاتل:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، وكاد توني كروس أن يسجل هدف التقدم في الدقيقة 57، ولكن أندريس فيرنانديز تصدى لتسديدته، وعلى عكس المتوقع، سجل مويسيس جويمز هدف التقدم لأصحاب الأرض في الدقيقة 74.

وتمكن غاريث بيل من تسجيل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 86، مستغلًّا تمريرة من لوكا مودريتش، قبل أن يحصل اللاعب الويلزي على البطاقة الصفراء الثانية، ليشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجهه، لتنتهي مباراة فياريال ضد ريال مدريد بالتعادل.

ورفع المرينغي رصيده إلى 5 نقاط بعد مباراة فياريال ضد ريال مدريد ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، فيما وصل فياريال رصيده إلى نقطتين في المركز الـ16.