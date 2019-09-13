ريال مدريد يُراقب نغولو كانتي

المواطن - محمد سمعه

يرغب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لـ ريال مدريد الإسباني، في التعاقد مع اللاعب الفرنسي نغولو كانتي لاعب وسط تشيلسي الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وقال موقع توتو ميركاتو الإيطالي: إن زيدان يود التعاقد مع كانتي؛ لتدعيم خط وسط ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

وكان كانتي ساهم في فوز المنتخب الفرنسي بلقب كأس العالم صيف عام 2018 على حساب المنتخب الكرواتي في المباراة النهائية.

وتحدث الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب نادي ريال مدريد الإسباني، عن آخر استعدادات فريقه لمواجهة نادي ليفانتي السبت في الدوري الإسباني.

ونقل توتو ميركاتو تصريحات زيدان، والتي قال فيها: أثق في فينسيوس جونيور كثيرًا، وهو يملك كافة ثقتي وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، ولا يزال الطريق طويلًا أمامه، وهو لاعب جيد، وأنا أعتمد عليه.

وأضاف زيدان: إصابة لوكا مودريتش جاءت في وقت صعب للغاية، ولكن هناك البدائل مثل إدين هازارد وخيمس رودريغيز، ومن الجيد أنه لا توجد إصابات كثيرة في الفريق.

وتابع زيدان: سأختار الوقت المناسب لأقرر متى يظهر إدين هازارد مع ريال مدريد حتى يتعامل بشكل جيد مع الضغوطات والتوقعات الملقاة على عاتقه.