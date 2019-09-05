رينارد يكشف تشكيلة السعودية ضد مالي

المواطن - مروة نبيل

كشف المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد عن تشكيل الأخضر الرسمي في مباراة السعودية ضد مالي الودية التي ستنطلق، بعد قليل.

السعودية ضد مالي

وجاء تشكيل الأخضر في مباراة السعودية ضد مالي اليوم، كالتالي؛ عبدالله المعيوف، ياسر الشهراني، عمر هوساوي، علي آل بليهي، حمدان الشمراني، سلمان الفرج، عبدالرحمن الدوسري، محمد كنو، سالم الدوسري، هتان باهبري وعبدالله الحمدان.

ويجلس على مقاعد بدلاء الأخضر في مباراة السعودية ضد مالي اليوم، كل من؛ محمد العويس، فواز القرني، زياد الصحفي، عبدالله مادو، سلطان الغنام، سعود عبدالحميد، عبدالله الخيبري، خالد السميري، عبدالفتاح عسيري، عبدالعزيز البيشي، محمد الكويكبي وهارون كمارا.

ويحتضن ملعب الأمير محمد بن فهد مباراة السعودية ضد مالي الودية، ضمن معسكر الأخضر التحضيري في الدمام حتى التاسع من شهر سبتمبر الجاري، استعدادًا لخوض أولى مبارياته في التصفيات الآسيوية المزدوجة.

وبعد مباراة السعودية ضد مالي الودية، يستعد الأخضر لمواجهة اليمن، في العاشر من شهر سبتمبر الجاري، على استاد البحرين الدولي في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

يُذكر أن مباراة السعودية ضد مالي الودية، هي المواجهة الأولى التي يقودها المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تولى مسؤولية تدريب الأخضر مؤخرًا، ويطمح لظهور المنتخب الوطني بشكل مميز؛ يُرضي الجماهير.