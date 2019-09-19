سكولز: عدم تعاقد اليونايتد مع بديل لوكاكو كارثة

المواطن - محمد سمعه

قال الإنجليزي بول سكولز نجم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق، إن عدم تعاقد إدارة اليونايتد مع بديل للاعب البلجيكي روميلو لوكاكو هو كارثة ستؤثر على الفريق.

وكانت إدارة مانشستر يونايتد وافقت على بيع لوكاكو لإنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

ونقل راديو توك سبورت الإنجليزي تصريحات سكولز الذي قال: الشيء المحبط لي هو أن أولي سولشاير يعلم باقتراب لوكاكو من الرحيل ولم يتعاقد مع بديله، هذا خطأ كارثي كبير.

وأضاف سكولز: الاكتفاء فقط بتواجد أنتوني مارسيال وماركوس راشفورد خطأ كبير لأنك لا تعلم إذا كان مكانهما هو اللعب كمهاجم صريح أو كجناح.

أكدت تقارير صحافية، أن مسؤولي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي استقروا على بديل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، النرويجي أولي جونار سولسكاير تحسبًا للإطاحة به في أي وقت هذا الموسم.

وأشار موقع Le 10 Sport الفرنسي، إلى أن إدارة مانشستر يونايتد قررت التعاقد مع المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، في حال تدهور نتائج الفريق الأول لكرة القدم هذا الموسم مع سولسكاير.