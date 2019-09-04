سلطان ينير منزل وائل زعقان

المواطن- جازان

رُزق وائل بن عبده علي زعقان، أحد منسوبي كلية الطب بجامعة جازان بمولود، اتفق وحرمه على تسميته سلطان لينضم إلى شقيقته الكبرى ريهام.

“المواطن” تبارك لوائل، وتتمنى أن يكون سلطان قرة عين لوالديه.