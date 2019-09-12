سيبايوس : أوباميانج يشبه رونالدو

المواطن - مروة نبيل

أكد نجم أرسنال الإنجليزي، داني سيبايوس أن زميله بيير إيميريك أوباميانج يشبه كثيرًا النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة لعبه في ريال مدريد الإسباني.

وأضاف سيبايوس: “لدينا فريق جيد، متكامل، وثلاثي الهجوم يصنع الفارق بالفعل.. يمكنك مقارنة أوباميانج بكريستيانو رونالدو، عندما كان في مدريد، حيث كان يلعب بالقرب من المرمى لتسجيل الأهداف”.

وتابع خلال تصريحاته لصحيفة “ميرور” البريطانية: “أوباميانج لاعب مهم للغاية وأساسي بالنسبة لنا، وفي رأيي ألكسندر لاكازيت هو اللاعب الأفضل، إنه يفهم اللعب بشكل مثالي، وإذا كان في كامل حالته ولياقته، سيقدم لنا الكثير من المساعدة”.

وانضم سيبايوس إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الإنجليزي، قادمًا من ريال مدريد على سبيل الإعارة لمدة موسم رياضي واحد، خلال الميركاتو الصيفي الأخير.