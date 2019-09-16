سييرا: #الاتحاد يطمح لإقصاء #الهلال

المواطن - محمد سمعه

أكد المدرب التشيلي خوسيه لويس سييرا المدير الفني لنادي الاتحاد، أن فريقه يملك طموحًا كبيرًا لإقصاء نادي الهلال من دوري أبطال آسيا.

وتحدث سييرا قبل مباراة الهلال والاتحاد غدًا قائلًا: انضمام سبعة لاعبين إلى المنتخب السعودي في المباريات الدولية، ساهم في عدم مشاركة اللاعبين بالتدريبات قبل مباراة ضمك، والفريق ظهر بشكل سيئ بسبب هذا الأمر.

وأضاف سييرا: لدينا طموح كبير لإقصاء نادي الهلال غدًا.

يستقبل نادي الهلال غدًا الثلاثاء، ضيفه نادي الاتحاد في إياب دور الثمانية من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد في تمام الثامنة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب جامعة الملك سعود في الرياض معقل أزرق العاصمة.

وكان لقاء الذهاب بين الهلال والاتحاد انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين في مباراة كانت أُقيمت على ملعب الجوهرة المشعة في جدة.

وقبل إقامة مباراة الهلال والاتحاد، سقط العميد في فخ الهزيمة، أمام نادي ضمك بثنائية مقابل هدف يوم الجمعة في الجولة الثالثة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقد الهلال نقطتين بعد التعادل مع الفيحاء بهدف لكل فريق في المباراة والتي أُقيمت على ملعب جامعة الملك سعود أول أمس السبت.