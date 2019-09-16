سييرا وفلاتة يرفعان راية التحدي

المواطن - مروة نبيل - تصوير : خالد الحمودي‎

رفع مدرب الاتحاد، التشيلي لويس سييرا، ونجم الفريق الأول لكرة القدم، عبدالمحسن فلاتة راية التحدي قبل مباراة الهلال الآسيوية، وأكدا أن هدفها تحقيق الفوز وخطف بطاقة التأهل.

خطف بطاقة التأهل:

وأكد سييرا خلال المؤتمر الصحافي الخاص بمباراة الهلال ضد الاتحاد الذي عُقد، مساء اليوم الاثنين، أنه يطمح لخطف بطاقة التأهل والوصول إلى الدور المقبل من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وأضاف سييرا: “حظوظ الفريقين متكافئة في خطف بطاقة التأهل، حضرنا لأجل الانتصار، مباراة ضمك حادثة وانتهت، ويجب أن نتجاوزها بالانتصار في مباراة الهلال ضد الاتحاد غدًا”.

هدفنا الانتصار فقط:

وقال عبدالمحسن فلاتة خلال المؤتمر الصحافي: “ظروف مباراة الاتحاد ضد الهلال الماضية مختلفة، ومواجهة الغد سيكون لها حساباتها ووضعها الخاص”.

وتابع: “عاقدون العزم على العودة ببطاقة التأهل إلى الدور التالي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019، وإسعاد جماهيرنا.. بعيدًا عن أي حسابات سندخل مباراة الاتحاد ضد الهلال رغبة في تحقيق الانتصار فقط”.

الهلال ضد الاتحاد:

ويحتضن إستاد جامعة الملك سعود في الرياض “محيط الرعب”، مساء يوم غد الثلاثاء، مباراة الهلال ضد الاتحاد ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2019، علمًا بأن لقاء الإياب انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

ويسعى لاعبو العميد لتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة الهلال ضد الاتحاد لخطف بطاقة التأهل، فيما يأمل الزعيم استغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز والاستمرار في البطولة الآسيوية.