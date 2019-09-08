شاب يقتل والده ضرباً بسبب خلاف على سجائر

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قضت محكمة بريطانية بمعاقبة شاب يدعى مايكل بيرنز، يبلغ من العمر 21 عاماً، بالسجن 3 أعوام فقط، بعدما ضرب والده المسن حتى الموت بسبب خلاف على سجائر مع والدته.

ووفقاً لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن مايكل ترك والده مصاباً بكسور في العظام وبمقبس العين والأضلاع، بعدما لكمه مراراً وتكراراً في منزل العائلة بمرزيسايد بإنجلترا، ونقل الأب إلى المستشفى بعد 3 أيام من الحادثة ثم توفي هناك، إذ أصيب بالتهاب رئوي.

اعترف بيرنز بجريمته أثناء المحاكمة في ليفربول، وقالت المدعية أنيا هوروود للمحكمة: إن والدة بيرنز اتصلت به في غرفة نومه لتطلب منه 10 جنيهات إسترلينية مقابل السجائر، فصاح فيها قائلا: لقد سئمت فأنا دائما أعطيك المال، وأثناء ذلك كان الأب يقف عند الطابق السفلي فركض الابن نحوه وضربه بشدة وانتهى الخلاف بينهما بعدما استطاعت الأم أن تفضه، وعندما حضر المسعفون وجدوا الأب منهاراً في أرضية غرفة المعيشة وتوفي بعد ذلك بلحظات.