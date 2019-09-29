شاهد.. أمطار غزيرة على مكة الآن

المواطن - مكة المكرمة
هطلت اليوم أمطار غزيرة إلى متوسطة على مكة المكرمة والمراكز التابعة لها ارتوت على إثرها الأرض.
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أمطار #العاصمة_المقدسة
اليوم (الأحد) 30 محرم 1441 هـ pic.twitter.com/V8tPUq2hGS
— إمارة منطقة مكة (@makkahregion) September 29, 2019
وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت أن يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة، غدًا، مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ومكة المكرمة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها. كما يتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات المدينة المنورة، في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب المملكة.