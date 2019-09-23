شاهد.. الهدايا والورود وأعلام المملكة في رفحاء

المواطن - رفحاء
شارك فرع وزارة التجارة والاستثمار في رفحاء والدوريات الأمنية، المواطنين والمقيمين فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.
وقد تم توزيع الهدايا والورود والأعلام السعودية احتفالًا بهذه المناسبة.
شارك فرع وزارة التجارة والاستثمار في رفحاء والدوريات الأمنية، المواطنين والمقيمين فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.
وقد تم توزيع الهدايا والورود والأعلام السعودية احتفالًا بهذه المناسبة.
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