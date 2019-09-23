شاهد.. الهدايا والورود وأعلام المملكة في رفحاء

الساعة 7:41 مساءً

المواطن - رفحاء

شارك فرع وزارة التجارة والاستثمار في رفحاء والدوريات الأمنية، المواطنين والمقيمين فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.

وقد تم توزيع الهدايا والورود والأعلام السعودية احتفالًا بهذه المناسبة.



