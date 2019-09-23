شاهد.. الهدايا والورود وأعلام المملكة في رفحاء
وزعها فرع التجارة والأمن العام في اليوم الوطني

شاهد.. الهدايا والورود وأعلام المملكة في رفحاء

2019/09/23
الساعة 7:41 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - رفحاء

شارك فرع وزارة التجارة والاستثمار في رفحاء والدوريات الأمنية، المواطنين والمقيمين فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ ٨٩ للمملكة.

وقد تم توزيع الهدايا والورود والأعلام السعودية احتفالًا بهذه المناسبة.


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