شاهد بالصور.. سفارة المملكة بساحل العاج تحتفي بعرس الوطن

المواطن - الرياض

أقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ساحل العاج، الأستاذ/ عبدالله بن حمد السبيعي، احتفالًا باليوم الوطني السعودي (89) في فندق السوفتيل في أبيدجان.

وحضر وزير الدولة، وزير الدفاع الإيفواري الأستاذ/ حمد بكايوكو ممثلًا عن فخامة رئيس جمهورية ساحل العاج، ووزير التعليم العالي الإيفواري الأستاذ/ عبدالله مابري تواكيس، والأمين العام لوزارة الخارجية/ داودا جاباتي، ووزير الشركات الصغيرة والكبيرة الأستاذ/ فليكس أنو بلي، ووزيرة النظافة والتقنية الأستاذة/ آن ديزيري أولوتو، والسفير الجديد لجمهورية ساحل العاج في المملكة الأستاذ/ دريسا كوليبالي، والمستشار الخاص لرئيس الجمهورية للشؤون الأمنية/ تراوري فاسريكي، وفضيلة الشيخ/ بواكاري فوفانا، ورئيس الغرفة التجارية الصناعية/ توري فاما.

وبلغ حضور الحفل (500) شخص، من ضمنهم مدير مكتب رئيس مجلس الشيوخ الإيفواري، وأعضاء مجلس الشيوخ التابعين للجنة الصداقة البرلمانية مع المملكة، وعدد من المثقفين والكتّاب والإعلاميين ورؤساء الجمعيات الدينية والمدنية والدعاة وأصدقاء المملكة.