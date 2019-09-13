شاهد.. هطول أمطار غزيرة على طريق الشفا بالطائف

المواطن - الطائف

شهدت محافظة الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة على أنحاء متفرقة ضمن الحالة الجوية التي تشهدها عدة مدن ومناطق في المملكة.

ووثق المواطن مبارك العدواني بالفيديو لحظة تساقط الأمطار الغزيرة على طريق الشفا وتحديدًا وادي عرضة في الطائف.

هطول غزير على طريق الشفا

عرضة .#الطايف_الان pic.twitter.com/Gqw9tvpUY8 — مبارك العدواني (@maladwani1) September 13, 2019

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم سماء غائمة جزئيًا والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وأبها والباحة قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف، كما يطرأ ارتفاع في نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية والداخلية لمنطقة مكة المكرمة ورياح نشطة على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة وحائل.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 18-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.