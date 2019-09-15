شاهد.. وصول الأمير محمد بن سلمان مقر الحفل الختامي لـ مهرجان ولي العهد للهجن

المواطن - محمد سمعه

وصل سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إلى مضمار الهجن لرعاية الحفل الختامي لمهرجان ولي العهد للهجن.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، باسمه وباسم منسوبي الهيئة، الشكر والامتنان لسمو ولي العهد – حفظه الله – على هذه الرعاية الكريمة التي تؤكد الاهتمام الكبير من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – بالرياضة بشكل عام ورياضة الهجن بشكل خاص.

وكانت هذه النسخة من مهرجان ولي العهد للهجن التي انطلقت في 29 ذي القعدة 1440هـ الموافق 1 أغسطس 2019م، قد حظيت بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، من مُلّاك ومؤسسات الهجن العملاقة، حيث تجاوزت أعداد الهجن المشاركة 13000 ألف مطية، للمنافسة على جوائزه التي تبلغ (53) مليون ريال، وتضمنت تنوعًا كبيرًا في الفعاليات المصاحبة في قرية الهجن بحديقة الملك فيصل.