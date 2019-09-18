شهادة الميلاد شرط لتسجيل المواليد محليا
مؤكدًا محاولة حل أزمتهم آسيويًا

شهادة الميلاد شرط لتسجيل المواليد محليا

2019/09/18
الساعة 1:41 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

أكد رئيس لجنة الاحتراف، معيض الشهري أن رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل يسعى لحل أزمة مشاركة اللاعبين المواليد في آسيا، مشددًا في الوقت ذاته أن توافر شهادة الميلاد شرط أساسي لتسجيلهم محليًا.

المواليد

وتحدث الشهري عن تسجيل المواليد، وقال: “إذا كان اللاعب يملك جواز السفر بغض النظر عن نوعه يحق له أن يتم تسجيله كلاعب سعودي.. ورئيس اتحاد القدم يجري اتصالاته مع الاتحاد الآسيوي لحل إشكالية الهوية الوطنية ولاعبي المواليد”.

وتابع رئيس لجنة الاحتراف خلال تصريحاته لبرنامج “في المرمى”: “وضعنا شرطاً على الأندية إذا لاعب المواليد لم يجدد جوازه فسيتم إلغاء تسجيله كلاعب سعودي”.

وأضاف الشهري قائلًا: “نطلب شهادة الميلاد لكل لاعب حتى يتم قيده كلاعب مواليد .. ومتأكد أن جميع اللاعبين الذين تم تسجيلهم لديهم شهادة ميلاد في السعودية”.


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