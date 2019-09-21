صالح المحمدي: الأهلي كان يُعاني هجوميًّا

المواطن - محمد سمعه

أعرب صالح المحمدي، المدير الفني المؤقت للنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة، وذلك بعد فوز الراقي اليوم على نادي الفتح بثنائية دون رد، ضمن مباريات الجولة الرابعة من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتحدث صالح المحمدي بعد المباراة قائلًا: سعيد بتحقيق الفوز والحصول على النقاط الثلاث وأبارك للاعبين هذا الانتصار، لاسيما وأننا نلعب أمام منافس قوي على أرضه ووسط جماهيره.

وأضاف المحمدي: لاعبو الأهلي أظهروا أدائهم القوي وروحهم العالية وكانت لديهم رغبة في الفوز وقمنا ببث الروح خلال التدريبات الإعدادية للمباراة، وطريقنا دائمًا هو العمل الجاد والجماعي واللعب بروح الفريق.

وتابع صالح المحمدي: كانت هناك مشاكل في المنهجية الهجومية خلال الفترة الماضية واستطاع الفريق اليوم إيجاد الحلول أمام مرمى المنافس، كما قمنا بعمل كبير في التنظيم الدفاعي.

واختتم صالح المحمدي تصريحاته قائلًا: أردنا من خلال التبديلات في الشوط الثاني، تسجيل الهدف الثالث من خلال التحولات الهجومية السريعة، خاصة في ظل رغبة المنافس في العودة إلى المباراة.

وكان الأهلي هزم الفتح بثنائية دون رد، سجلها كل من دجانيني تافاريس والسوري عمر السومة.