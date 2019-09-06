صدمة لـ أرسنال بعد إصابة نجمه

المواطن - محمد سمعه

تلقى نادي أرسنال الإنجليزي صدمة مدوية، وذلك بعد التأكد من إصابة اللاعب الإيفواري نيكولاس بيبي أثناء تواجده في معسكر منتخب بلاده، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

ونشر الاتحاد الإيفواري لكرة القدم بيانًا أكد فيه أن اللاعب نيكولاس بيبي عانى من إصابة خلال معسكر منتخب الأفيال، حيث غادر وقرر المدرب استدعاء اللاعب باجايوكو مامادو بدلًا منه.

ويذكر أن المنتخب الإيفواري يستعد لمواجهة منتخبي تونس وبنين وديًّا، خلال فترة التوقف الدولي الحالية.

وكان أرسنال نجح في التعاقد مع نيكولاس بيبي من ليل الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية، إضافة للتعاقد مع الإسباني داني سيبايوس من نادي ريال مدريد الإسباني على سبيل الإعارة.