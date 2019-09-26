صعود الدولار يضغط على أسعار الذهب

المواطن - متابعة

استقر الذهب يوم الخميس بعد أن تراجع نحو اثنين بالمئة في الجلسة السابقة، في الوقت الذي يجذب فيه انخفاض الأسعار بعض المشترين للعودة إلى السوق.

وصعدت العملة الأمريكية بوجه عام يوم الأربعاء بعد أن بدأ الديمقراطيون في مجلس النواب الأمريكي تحقيقا لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مما حفَّز المستثمرين على السعي لملاذ آمن في الدولار.

وأوقد هذا شرارة نزول لأسعار الذهب بنسبة 1.8 بالمئة، وهو أكبر تراجع في يوم واحد بالنسبة المئوية في ثلاثة أسابيع.

وأظهر الذهب في المعاملات الفورية مؤشرات على التعافي يوم الخميس، وارتفع 0.3 بالمئة إلى 1507.86 دولار للأوقية (الأونصة)

بحلول الساعة 0806 بتوقيت جرينتش. وزادت العقود الآجلة الأمريكية للذهب 0.2 بالمئة إلى 1514.80 دولار للأوقية.

واستقر مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى في عدة أسابيع يوم الخميس، في الوقت الذي يواجه فيه المستثمرون صعوبات لتفسير إشارات متباينة صادرة عن الرئيس الأمريكي ترامب بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين.