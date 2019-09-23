صور.. احتفالات #الهلال باليوم الوطني الـ89

المواطن - مروة نبيل

احتفل لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال باليوم الوطني الـ89، مساء اليوم الاثنين، وذلك قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

ونشر حساب نادي الهلال الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من احتفالات اللاعبين باليوم الوطني الـ89، مؤكدًا أن إدارة العلاقات العامة أعدت حفلًا بهذه المناسبة، بحضور عدد من أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي النادي.

كما احتفل قطاع الفئات السنية لكرة القدم في نادي الهلال باليوم الوطني الـ89 في حفل أقامته إدارة العلاقات العامة أيضًا، ونشر حساب الزعيم الرسمي صورة من الاحتفالية التي شهدت تواجد اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية والطبية.

وكانت رابطة الدوري السعودي للمحترفين قد أطلقت شعار “همة حتى القمة”، على الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تزامنًا مع احتفالات السعودية باليوم الوطني الـ89.