صور.. انطلاق حفل تدشين كأس السعودية العالمي للفروسية
في النسخة الأولى

صور.. انطلاق حفل تدشين كأس السعودية العالمي للفروسية

2019/09/30
الساعة 11:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - مروة نبيل

انطلق- قبل قليل- حفل تدشين سباق كأس السعودية العالمي للفروسية في نسخته الأولى المقام في العاصمة الرياض.

ونشر حسابا نادي الفروسية والهيئة العامة للرياضة على “تويتر”، صورًا من حفل المؤتمر الصحافي لتدشين كأس السعودية العالمي للفروسية، بحضور رئيس النادي الأمير بندر بن خالد الفيصل، ورئيس الهيئة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.

ويشهد حفل تدشين كأس السعودية العالمي حضور الملاك والمدربين والمهتمين برياضة الفروسية، لمعرفة كافة التفاصيل الخاصة بالنسخة الأولى التي ستُقام خلال شهر فبراير المقبل.


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