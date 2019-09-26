صور.. محايل ترسم لوحات منوعة من الفلكلور الشعبي

المواطن - احمد الشهري - محايل

شارك أهالي محافظة محايل في الاحتفال الرسمي الذي أقامته بلدية المحافظة بمناسبة أمس الوطني الـ 89 “همة حتى القمة” في مقر جادة محايل.

وقد أقيم الحفل بحضور محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي ورئيس البلدية سعيد بن علي آل مصمع وعدد من القيادات الأمنية والإدارية.

وتجول المحافظ المكلف على المعارض واستمع لشرح مفصل عن أقسامها وأركانها، واشتمل الحفل الرسمي على قصائد وأوبريت وطني ومشاركة عدد من الشعراء والفرق الشعبية التي قدمت لوحات منوعه من الفلكلور الشعبي كما شاركت فرقة ريفان.

كما شارك رئيس البلدية في الحفل بكلمة أكد فيها أن البلدية بذلت قصارى جهدها للاحتفال بالمناسبة العزيزة على الجميع، بهدف مشاركة الأهالي فرحتهم، وإسعادهم بالعديد من الفعاليات المختلفة.

ثم ألقى فيصل آل مخالد كلمة نيابة أهالي المحافظة بين من خلالها أن اليوم الوطني مناسبة تتكرر لتجديد الولاء والحب للقيادة التي صنعت وطناً وضع مكانته بين دول العالم المتقدم وأصبح بين الدول التي تسهم في الأعمال الإنسانية في مختلف بقاع الأرض.

وأشار إلى أن مناسبة اليوم الوطني فرصة لتجدد غرس الولاء لهذا البلد في نفوس الأبناء والتأكيد على عدم الانجراف خلف تيارات هدامة تسعى لنشر الفوضى وإعاقة قطار التنمية في مختلف المجالات، سائلاً الله تعالى أن يحفظ هذه البلاد من كل مكروه وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان.

الجدير بالذكر أن الحفل شهد حضوراً وتفاعلاً كبيراً من أهالي المحافظة أثبت مدى حب الوطن الكبير.