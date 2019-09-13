ضمك يهزم #الاتحاد في دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة الاتحاد وضمك- منذ قليل- بفوز الأخير بثنائية مقابل هدف، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان المغربي محسن ياجور سجل هدفي ضمك في شباك الحارس فواز القرني حارس الاتحاد في الدقيقتين الثانية والسابعة والعشرين، بينما سجل الأرجنتيني إيمليانو فيتشيو هدف الاتحاد الوحيد في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني، اجتهد نادي الاتحاد عبر البرازيلي رومارينيو والصربي بيريجوفيتش من أجل تسجيل الهدف الثاني، ولكن دون جدوى.

انتهت المباراة بفوز ضمك على الاتحاد، ليحصد الفريق الضمكاوي أول ثلاث نقاط له في الدوري بعد الخسارة من النصر والعدالة في أول جولتين.

أبدت جماهير نادي الاتحاد عدم رضاها التام على أداء الفريق في الشوط الأول ضد ضمك، خلال مواجهة اليوم، في الجولة الثالثة من مسابقة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وارتكب دفاع نادي الاتحاد أخطاء كارثية كلفت الفريقين هدفين أحرزهما المغربي محسن ياجور في الدقيقتين الثانية والسابعة والعشرين من عمر الشوط الأول.

وانقلبت جماهير الاتحاد على أداء خط الدفاع في صفوف العميد، بجانب مطالبة البعض منهم برحيل اللاعب التشيلي لويس خيمينيز عن صفوف الفريق؛ بسبب عدم تقديمه لأداء جيد خلال الفترة الأخيرة في مباريات الاتحاد.