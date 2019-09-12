طيران ناس تعلن موعد انطلاق رحلاتها المباشرة إلى قبرص

طيران ناس تعلن موعد انطلاق رحلاتها المباشرة إلى قبرص

2019/09/12
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - الرياض

قال الرئيس التنفيذي لطيران ناس بندر المهنا إن خطة طيران ناس الاستراتيجية تقتضي التوسع، وزيادة عدد الوجهات الجديدة، خصوصًا بعد فتح السفارة السعودية في قبرص، وعلى هامش زيارة وزير الخارجية إبراهيم العساف التي نوّه فيها إلى تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، واكتشاف الفرص الاقتصادية بين البلدين.

وأضاف أن الشركة تدرس في الوقت الراهن فتح خط مباشر إلى لارنكا القبرصية اعتبارًا من مايو 2020 كوجهة صيفية جديدة.

وأشار إلى أن هناك فريقًا متخصصًا سيزور قبرص في القريب لتقييم الوجهة وبحث آلية التعاون بما يتيح تسهيل إجراءات السفر للسعوديين الراغبين في زيارة قبرص، وفقًا لـ”عكاظ”.

يُذكر أن طيران ناس أعلنت اليوم عن وصول الطائرة الرابعة لطيران ناس إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض من أصل 120 طائرة من نوع ايرباص A320neo الأحدث من نوعها عالميًا.


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