طيران ناس يطلق رحلات جديدة ومباشرة إلى كاليكوت ولكناو في الهند

المواطن - الرياض

أعلن طيران ناس، الناقل الجوي الوطني والطيران الاقتصادي الرائد في الشرق الأوسط، عن إطلاقه وجهات جديدة ومباشرة إلى كل من “لكناو” و”كاليكوت” في الهند ابتداءً من 15 أكتوبر 2019م لتصل بذلك عدد وجهاته في الهند إلى 4 محطات بعد نيودلهي وحيدر آباد وذلك ضمن خططه التوسعية في الوجهات الدولية التي يعمل عليها طيران ناس في عام 2019م.

وستنطلق أولى الرحلات بين الرياض ولكناو يوم الثلاثاء 15 أكتوبر2019 وسيستكمل انطلاق بقية الرحلات إلى الوجهة ذاتها في يومي الخميس والسبت، فيما ستنطلق يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر أولى الرحلات بين الرياض “كاليكوت” وبين الدمام ولكناو بواقع 3 رحلات أسبوعية مباشرة لكل وجهة.

وبهذا أصبح بإمكان ضيوف طيران ناس الراغبين بالسفر بحجز رحلاتهم بين أبها والمدينة المنورة أو العكس وذلك من خلال جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس الموقع الإلكتروني: (هنا) أو تطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية أو عبر التواصل مع مركز الاتصال على مدار الساعة 920001234 أو من خلال وكيل سفرك.

يُذكر أنّ طيران ناس أعلن مؤخرًا عن إطلاق وتدشين خط سير مباشر بين الرياض ونيودلهي ابتداءً من 1 يوليو 2019، وفي يونيو 2018م أعلن عن تشغيله رحلات مباشرة بين الرياض وحيدر آباد، يأتي ذلك ضمن استراتيجيته التوسعية للمرحلة المقبلة، والتي شملت وجهات جديدة، ما سيساهم في مضاعفة عدد المسافرين على متن رحلاته الذين بلغوا خلال العام الماضي 6.6 مليون نسمة، وبمعدل 60 ألف رحلة محلية ودولية. وتضم الوجهات الجديدة لاهور، إسلام آباد، الجزائر، أربيل، بغداد، سراييفو، فيينا، باتومي، تبيليسي وباكو والعديد من الوجهات الداخلية والدولية.