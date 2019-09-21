ظريف يستعطف أمريكا بعد إعلان العقوبات على البنك المركزي الإيراني

المواطن - ترجمة: منة الله أشرف

فرضت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عقوبات جديدة على إيران، وتحديدًا على البنك المركزي الإيراني، وصندوق التنمية الوطني، في أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

كيف رأى وزير الخارجية الإيراني هذا القرار؟

وبعد ساعات من الصمت الإيراني، تجاه هذا القرار الأمريكي، خرج وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، ليندد ويشجب بتجديد العقوبات الأمريكية، واستعطف الولايات المتحدة بقوله: “هذا القرار هو محاولة لمنع المواطنين المدنيين العاديين من الحصول على الغذاء والدواء”، وليحافظ على بقية من ماء وجهه، تابع: “هذه الخطوة علامة على اليأس الأمريكي، فقد فشلوا في إخضاع إيران على ركبتيها تحت الضغط”.

وجاء ذلك التصريح، خلال كلمة ألقاها بعد وصوله إلى نيويورك؛ لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوية.

وكانت إيران تنصلت من تورطها في هجمات المنشآت النفطية السعودية، التي أثرت على خفت الإنتاج لفترة مؤقتة، لكن المملكة العربية السعودية، عرضت بقايا الطائرات الإيرانية دون طيار، وصواريخ كروز المستخدمة في هجوم على المنشآت النفطية السعودية وهي أدلة لا يمكن إنكارها على العدوان الإيراني.