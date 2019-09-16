عائق يمنع شيفيلد من ضم لاعبين سعوديين

المواطن - مروة نبيل

توقع الكثيرون أن يشهد هذا الموسم وجود لاعبين سعوديين في منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد تأهل نادي شيفيلد يونايتد الذي يملكه الأمير عبدالله بن مساعد إلى البريميرليج.

ابن مساعد المالك الوحيد

وأصدرت المحكمة العليا للعدالة في بريطانيا، اليوم الاثنين، حكمًا يقضي بأن الأمير عبدالله بن مساعد هو المالك الوحيد لنادي شيفيلد يونايتد الإنجليزي، بعد انتقال جميع أسهم النادي من كيفن مكابي إليه.

وكانت شركة SUL المملوكة لـ كيفن مكابي دخلت في نزاع قضائي مع شركة UTB LLC المملوكة للأمير عبدالله بن مساعد للحصول على حقوق امتلاك شيفيلد يونايتد، ولكن المحكمة رفضت وأقرت بأن ابن مساعد المالك الرسمي والوحيد.

عائقان لاحتراف اللاعبين السعوديين

وقال الأمير عبدالله بن مساعد: “العائق الأول لمشاركة اللاعب السعودي في شيفيلد يونايتد زال وهو شريكي السابق.. وبقى العائق الآخر، وهو نظام الاحتراف في الدوري الإنجليزي لكرة القدم”.

وأكد ابن مساعد أنه كان يستهدف ضم أكثر من لاعب، وقال: “كان في بالي اثنان من اللاعبين السعوديين لضمهم لشفيلد يونايتد .. الأول عوقب بالإيقاف للأسف والآخر لن أذكر اسمه”.

واختتم مالك النادي الإنجليزي تصريحاته الإذاعية قائلًا: “تعاقد شيفيلد يونايتد مع اللاعب السعودي لن يكون من باب المسؤولية الاجتماعية.. الآن أصبح للسعوديين نادٍ في البريميرليج”.