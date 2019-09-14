عامل يُساعد النصر على التتويج بـ دوري محمد بن سلمان للمحترفين

المواطن - محمد سمعه

يأمل نادي النصر، تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، في أن يفوز بلقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الثاني على التوالي.

وعلى الرغم من تعادل النصر مع الشباب بدون أهداف في مباراة الأمس بالدوري، لكن النصر يملك عاملًا رئيسيًّا قد يُساعده على التتويج بلقب الدوري للموسم الثاني على التوالي.

قال الناقد الرياضي تركي الغامدي: النصر هو أكثر الفرق السعودية حاليًّا استقرارًا من الناحية الفنية ومن ناحية العناصر في الفريق، وهذا يُعزز من فرصه في التتويج بلقب دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين والمنافسة في دوري أبطال آسيا، خاصة بعدما وضع قدمًا للعبور إلى دور الأربعة.

من ناحية أخرى، أكد المغربي نور الدين أمرابط، نجم نادي النصر والمنتخب المغربي، أنه لا صحة إطلاقًا لما تردد حول شائعات انتقاله لـ الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.

وتحدث أمرابط لقناة KSA SPORTS عقب مباراة النصر والشباب أمس قائلًا: تحدثت مع إدارة النصر حول صحة عقد صفقة تبادلية مع الأهلي وانتقالي للراقي مقابل سلمان المؤشر، ونفت إدارة النصر هذا الأمر تمامًا.

وتابع أمرابط: الله يسامح من أطلق هذه الشائعة، أنا لاعب محترف ومستمر مع نادي النصر حتى نهاية عقدي.