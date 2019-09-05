عبدالعزيز الفيصل: هناك مشكلة في ملعب الأمير محمد بن فهد

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس الهيئة العامة للرياضة على وجود مشكلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة في مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد وذلك أثناء استضافته لمباراة السعودية ومالي أمس.

وتحدث عبدالعزيز الفيصل لـ برنامج في المرمى قائلًا: “هناك شكوى من ارتفاع الحرارة في بعض مدرجات ستاد الأمير محمد بن فهد ووقفت على المكان بنفسي ووسط الجماهير وبالفعل هناك مشكلة”.

وأضاف الفيصل: “طلبت من المهندسين العمل على حل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة داخل مدرجات ملعب الأمير محمد بن فهد وأعتقد أن المشكلة تكمن في طريقة تدوير الهواء وسنعمل على حلها”.

وتابع عبدالعزيز الفيصل: “واجب هيئة الرياضة أن تطور بيئة الملاعب السعودية”.

في وقت سابق، قرر عبدالعزيز الفيصل إعفاء مدير ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية من منصبه وذلك بسبب وجود قصور ومُلاحظات حول الملعب.

وذكر الحساب الرسمي لهيئة الرياضة عبر تويتر أن الأمير عبدالعزيز الفيصل، قرر إعفاء مدير الملعب من منصبه، بالإضافة إلى توجيه إنذار نهائي لشركة الصيانة القائمة على الملعب وفرض غرامة مالية عليها وفقًا لبنود العقد الخاص بذلك مع إعادة النظر في المشاريع المتقدمة لها في قطاعات الهيئة.

وجاء قرار هيئة الرياضة، وذلك بسبب ما شهدته مباراة العدالة وضمك ومباراة الفتح والنصر في الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من وجود قصور ومُلاحظات في الخدمات المُقدمة للجمهور بجانب وجود ضعف في المتابعة.